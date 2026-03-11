“Saranno completati entro il fine settimana i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti, all’incrocio con via Giudice Saetta”. Lo assicura Aica.
“Si tratta di un intervento particolarmente atteso che consentirà finalmente a numerose abitazioni della zona di poter accedere al servizio idrico integrato, attraverso il collegamento diretto alla rete pubblica – spiega l’azienda- Per consentire una rapida attivazione delle utenze, AICA invita sin da ora i cittadini interessati a presentare l’istanza di nuovo allaccio, così da poter procedere tempestivamente con le successive fasi tecniche e amministrative non appena completati i lavori”.
Inoltre, Aica fa sapete che “dopo il completamento di questo primo tratto, gli interventi proseguiranno lungo via Nilde Iotti fino alla zona di Via Antonio De Curtis, ampliando ulteriormente la possibilità di accesso alla rete idrica per i residenti”.
“L’attivazione degli allacci consentirà la piena regolarizzazione delle posizioni relative ai servizi del sistema idrico integrato, compresi quelli di fognatura e depurazione, garantendo così una gestione più ordinata, trasparente ed equa del servizio nei confronti di tutti gli utenti. Si tratta di un risultato significativo che rappresenta un passo concreto nel percorso di ampliamento della rete e – conclude l’azienda – di rafforzamento del servizio idrico nel territorio”.