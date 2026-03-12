Momenti di tensione a Palma di Montechiaro, dove un trentottenne e’ stato arrestato dopo aver seminato il panico negli uffici comunali. L’uomo, furioso con il sindaco Stefano Castellino perche’ – a suo dire – non lo avrebbe piu’ impiegato come addetto al verde pubblico, ha fatto irruzione a Palazzo degli Scolopi danneggiando computer e arredi e minacciando i dipendenti.

A tentare di calmarlo e’ stato il comandante della polizia municipale, che e’ stato pero’ minacciato di morte con un coltello. L’intervento dei poliziotti del commissariato ha evitato il peggio e riportato la calma. Il trentottenne e’ stato arrestato in flagranza per danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. L’arma e’ stata sequestrata.