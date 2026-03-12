Si terranno il 20 marzo alle 17, al Teatro Pirandello di Agrigento, le celebrazioni del 209° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. L’evento è organizzato dalla Direzione della Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento e coinvolgerà anche il personale dell’istituto penitenziario di Sciacca.

Alla cerimonia provinciale prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai rappresentanti dei sindacati della Polizia Penitenziaria, alle associazioni legate al mondo penitenziario, ai dirigenti scolastici e alla comunità locale. Invitati anche i familiari dei caduti e il personale del Corpo in quiescenza.

L’anniversario rappresenta un momento di riflessione sui valori che da oltre due secoli caratterizzano il Corpo: tradizione, senso del dovere, spirito di servizio e innovazione. Un’occasione anche per ricordare gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, onorando i principi fondanti della storia del Corpo.