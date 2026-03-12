Ordinanza sulla viabilità, firmata dal sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Il provvedimento riguarda le vie Medici, della Resistenza e Largo Martiri di Modena, per lo stazionamento dello spettacolo viaggiante, fino 22 marzo, in occasione della festa del Santo Patriarca San Giuseppe.
L’ufficio tecnico comunale è incaricato ad apporre relativi segnali stradali e transenne , le Forze dell’ordine ad eseguire la disposizione.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Ordinanza sulla viabilità
