Ordinanza sulla viabilità, firmata dal sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Il provvedimento riguarda le vie Medici, della Resistenza e Largo Martiri di Modena, per lo stazionamento dello spettacolo viaggiante, fino 22 marzo, in occasione della festa del Santo Patriarca San Giuseppe.

L’ufficio tecnico comunale è incaricato ad apporre relativi segnali stradali e transenne , le Forze dell’ordine ad eseguire la disposizione.

Giovanni Blanda