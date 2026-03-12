Festa del Patriarca San Giuseppe Campobello di Licata. Nella Chiesa di San Giuseppe, giovedì 12 Marzo, con inizio alle ore 17,30, Santo Rosario e preghiera del Sacro Manto. Alle ore 18 , Santa Messa presieduta da Fra Salvatore Di Bartolo.Alle ore 19, concerto strumentale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “”San Giuseppe Bosco”.Venerdì sara’ la Giornata degli imprenditori e lavoratori. I festeggiamenti – che sono organizzati dalla Chiesa San Giuseppe -Unita’ pastorale “Sacra Famiglia”” – si concluderanno il 22 marzo.

Giovanni Blanda