“Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Serradifalco, nella persona del Sindaco *Leonardo Burgio*, alla Giunta e a tutti i consiglieri comunali, per la sensibilità dimostrata verso una tematica di grande emergenza sociale come la violenza di genere, attraverso l’adesione alla Rete regionale antiviolenza “*Zero Molestie Sinalp*”.

A esprimere gratitudine è la delegata regionale della Rete, l’insegnante *Maria Rita Bonetta*, che sottolinea come la partecipazione delle istituzioni locali rappresenti un segnale importante di responsabilità civile e di impegno concreto nella diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione.

«L’adesione dell’Amministrazione comunale , afferma Maria Rita Bonetta , è un segnale significativo di attenzione verso un fenomeno che purtroppo continua a rappresentare una grave emergenza sociale. Fare Rete tra istituzioni, associazioni e comunità è fondamentale per promuovere consapevolezza e contrastare ogni forma di violenza».

La delegata regionale ha inoltre portato i saluti del Presidente , dott. *Andrea Monteleone*, e della Responsabile regionale *Natasha Pisana,* da anni impegnati nel promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere.

L’ingresso del Comune di Serradifalco nella rete antiviolenza rappresenta un passo importante nel percorso di costruzione di una comunità più attenta, solidale e impegnata nella tutela dei diritti e della dignità delle donne.

La sottoscrizione del Protocollo e’ avvenuta , questa mattina, alla presenza del Sindaco , della delegata regionale e degli assessori *Rosa Insalaco ed Enza Surrenti*.