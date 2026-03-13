Deliberazioni della Giunta municipale di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana.

L’esecutivo ha adottato lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 2026-2028, al fine

di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare che l’Ente individua redigendo apposito un elenco.

L’inserimento degli immobili nel Piano determina la riclassificazione come patrimonio disponibile.

E’ stato adottato, inoltre, lo schema del programma zonale degli acquisti di beni e servizi.

Giovanni Blanda