I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo, unitamente a personale della Direzione Regionale dell’ INPS di Palermo, ha effettuato, nella zona di via Libertà e Piazza Castelnuovo, accessi ispettivi presso 14 attività commerciali di vario tipo (negozi di articoli di telefonia, fotografia, abbigliamento, calzature, panifici e generi alimentari) riscontrando, su 11 di queste, irregolarità di natura sia amministrativa che penale ed in alcuni casi anche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari dell’Arma hanno proceduto, quindi, a denunciare 11 datori di lavoro e a sospendere 8 attività imprenditoriali sia per l’occupazione di lavoratori ”in nero” che per le violazioni in materia di sicurezza. Più in particolare, sono stati identificati 42 lavoratori, di cui 8 risultati sconosciuti alla Pubblica Amministrazione e, al termine delle operazioni, sono state elevate ammende per un totale di euro 87.133,00 e sanzioni amministrative per un totale di euro 85.600,00. “Le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono state diverse, come ad esempio l’omessa sorveglianza sanitaria del personale dipendente, l’omessa formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e l’omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi- dicon i carabinieri – Inoltre è stata riscontrata una forma di indebito controllo su lavoratrici e lavoratori attraverso l’installazione di sistemi di sorveglianza a distanza senza la prevista denuncia agli organi competenti, nello specifico, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai lavoratori stessi, in violazione delle proprie libertà fondamentali.

Il Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro in sinergia con l’Arma territoriale e gli altri Enti Istituzionali preposti, continuerà a programmare attività ispettive in tali ambiti con l’obiettivo di contrastare sia il lavoro sommerso che la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela sia della salute che della dignità dei lavoratori”.