Partirà il 15 marzo dal Palazzo dello Sport di Roma il “Luchè Arena Tour” di Luchè che sarà a Messina il 26 marzo al Palarescifina. Un viaggio che affonda le radici nell’impresa leggendaria dell’anno scorso: il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona della sua città, una notte epica che ha confermato ancora una volta la sua potenza live. L’appuntamento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. Ultimi biglietti disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Luchè si conferma tra le figure più iconiche e influenti della scena urban italiana, al termine di un anno che ha rappresentato per lui una vera e propria consacrazione. Dall’uscita de “Il Mio Lato Peggiore”, certificato platino, fino al concerto-evento allo Stadio Diego Armando Maradona, nella sua Napoli.

In questo momento di massima maturità artistica, Luchè ha calcato per la prima volta da protagonista il palco dell’Ariston, portando in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo “Labirinto” Un debutto che non è stato soltanto un passaggio simbolico, ma l’affermazione in uno spazio nuovo, dove introspezione, visione e identità si sono incontrate davanti al grande pubblico.

Un racconto intimo e profondamente personale, in cui il labirinto diventa la metafora di uno stato mentale complesso e soffocante. Il brano esplora infatti il senso di smarrimento che deriva da relazioni difficili, spesso tossiche, capaci di occupare la mente e rendere sempre più difficile trovare una via d’uscita.

In questo senso, “Labirinto” si inserisce in modo coerente e naturale nel percorso di Luchè, rappresentandone una diretta evoluzione. Il rapporto ambiguo descritto alimenta un caos interiore fatto di loop mentali dai quali sembra impossibile fuggire: è proprio attraverso questi pensieri ossessivi che l’artista racconta la propria esperienza personale, restituendola con lucidità e autenticità.

La partecipazione alla kermesse rappresenta un capitolo che si aggiunge agli innumerevoli traguardi della sua carriera: un palco prestigioso che accoglie la sua visione musicale che va oltreoceano. La sua musica, che unisce una street credibility con pochi pari a una straordinaria trasversalità dal respiro internazionale, dimostra infatti come il suo linguaggio sappia parlare a un pubblico globale senza mai tradire le proprie radici.