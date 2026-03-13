Come da tradizione, insieme alla Festa del Mandorlo in fiore, ritorna attiva nel pieno del proprio potenziale la Ferrovia dei Templi Agrigento – Porto Empedocle. Sabato 14 e domenica 15 marzo tra Agrigento Centrale, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale viaggeranno un totale di 28 treni.

“Ecco quello che potrebbe e dovrebbe essere a nostro avviso – si legge in una nota di Ferrovie Kaos – il servizio ottimale sulla linea Agrigento – Porto Empedocle, con corse continue tra il capoluogo, la valle dei templi ed il porto, risolvendo per sempre i problemi di mobilità locale. E per tale motivo auspichiamo che, come previsto dal contratto di servizio stipulato da Regione Siciliana e Trenitalia, il 2026 sia l’anno del ripristino del servizio ferroviario sulla ferrovia dei templi”.

In occasione dei treni, quest’anno espletati con materiale ordinario considerata l’enorme affluenza prevista, l’ottocentesco Parco Ferroviario di Porto Empedocle, con la sua esposizione museale e di plastici ferroviari, sarà visitabile da scolaresche, turistici e gruppi organizzati in entrambi i giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo.

In particolare, sabato 14 marzo, l’offerta ferroviaria è prioritariamente dedicata a scuole e comitive. Partendo dalle stazioni di Agrigento Centrale o Agrigento Bassa, sarà possibile raggiungere il Giardino della Kolymbethra, porta d’accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi, a pochi metri dalla fermata Tempio di Vulcano. Per le classi scolastiche che volessero organizzare visite guidate all’interno del Giardino è prevista una tariffa agevolata pari a 4 euro a partecipante con gratuità per un accompagnatore per ciascuna classe. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Giardino della Kolymbethra all’indirizzo scuolekolymbethra@fondoambiente.it. Sarà altresì possibile acquistare il biglietto combinato Giardino della Kolymbethra e Valle dei Templi sul sito https://parcovalledeitempli.it/.

Sarà anche possibile organizzare la visita combinata Parco Ferroviario di Porto Empedocle, Giardino della Kolymbethra, Valle dei templi.

La stazione di Porto Empedocle Centrale è liberamente visitabile, l’accesso alle proiezioni immersive è gratuito previa esibizione del biglietto ferroviario. L’associazione Ferrovie Kaos, gestirà le visite guidate alla collezione di cimeli, i plastici ferroviari e accompagnerà le comitive ad assistere alla proiezione immersiva che racconta i 150 anni della Ferrovia dei Templi all’interno dell’ex Magazzino Merci oggi sala convegni multimediale di ultima generazione.

“Ricordiamo – prosegue la nota di Ferrovie Kaos – che domenica 15 marzo l’ingresso alla Valle sarà riservato esclusivamente ai possessori del biglietto (acquistabile su https://www.agrigentoticket.it/) per assistere allo spettacolo finale del festival del Mandorlo in Fiore, mentre per l’accesso al Giardino è previsto il contributo di 1 euro a partecipante (prenotabile seguendo questo link https://fondoambiente.it/luoghi/giardino-della-kolymbethra). I biglietti per viaggiare a bordo dei treni turistici possono essere acquistati a partire dal 7 marzo su tutti i canali di vendita di Trenitalia, presso le biglietterie, tramite app e sul sito www.fondazionefs.it e su www.trenitalia.it. La tariffa adulti per la corsa semplice è di 4 euro; per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti è prevista una riduzione del 50%, quindi 2 euro, mentre i bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente”

“Consigliamo caldamente di arrivare in stazione con il biglietto già acquistato: a Porto Empedocle vi è grande disponibilità di posti auto e bus, quindi chi deve raggiungere il centro città o la Valle dei Templi per assistere agli spettacoli legati alla 78esima edizione della Festa del Mandorlo in fiore, è opportuno che organizzi il proprio viaggio partendo dalle località di Porto Empedocle Succursale o Porto Empedocle Centrale”, conclude la nota di Ferrovie Kaos.

Di seguito gli orari dei collegamenti previsti:

Sabato 14 marzo

Da Agrigento Centrale: ore 8.29, 10.05, 12.23, 14.02, 15.35 e 17.22, con fermate intermedie ad Agrigento Bassa, Tempio Vulcano e Porto Empedocle Centrale, e arrivo a Porto Empedocle Succursale rispettivamente alle 9.05, 10.45, 12.58, 14.38, 16.10 e 17.58.

Da Porto Empedocle Succursale: ore 9.15, 11.22, 13.10, 14.47, 16.26 e 18.26, con arrivo ad Agrigento Centrale alle 9.56, 12.00, 13.44, 15.21, 17.03 e 19.08.

Domenica 15 marzo

Da Agrigento Centrale alle ore 8.29, 10.05, 12.23, 14.02, 15.35, 17.20, 19.07 e 20.48, con arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 9.05, 10.45, 12.58, 14.38, 16.10, 17.54, 19.42 e 21.23.

Da Porto Empedocle Succursale ore 9.15, 11.22, 13.10, 14.47, 16.18, 18.14, 19.52 e 21.33, con arrivo ad Agrigento Centrale alle 9.56, 12.00, 13.44, 15.21, 16.50, 18.58, 20.30 e 22.10.