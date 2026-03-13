Venerdì 13 Marzo e’ la “”Giornata degli imprenditori e lavoratori (e artigiani) “” e preghiera per i disoccupati. Nella Chiesa San Giuseppe, con inizio alle ore 17, Via Crucis. Alle ore 17,30, Santo rosario e preghiera del Sacro Manto. A seguire, alle ore 18, Santa Messa per le vocazioni alla Santita’, presieduta da padre Marco Diamanti, benedizione e distribuzione dei “vastuneddra” di San Giuseppe offerti da tutti i panifici di Campobello. Alle ore 19,30, “”Tavolata di Fraternità””, presso la famiglia La Greca, in via Nicotera, 162. I festeggiamenti sono promossi dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ pastorale “” Sacra Famiglia”. La conclusione delle festa la prossima settimana.

Giovanni Blanda