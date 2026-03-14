

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17.30, la Saletta Minerva di via Marconi 1 a Campobello di Licata (AG) ospiterà l’evento culturale “Metamorfosi”, un incontro dedicato al tema della trasformazione nell’arte, nella letteratura e nella natura.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli artisti Silvio Benedetto e Silvia Lotti, che presenteranno una serie di mostre di disegni, pitture e tecniche miste, affiancati dalle opere di Diego Alù, Carmela Burgio, Giuseppe Costanza, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Laura Giglia e Gino Nobile.

Il tema, vasto e affascinante, della metamorfosi attraversa da tempo il percorso creativo dell’artista ligure-romagnola Silvia Lotti, presente nella sua narrativa, nelle arti visive e nel teatro. Da anni residente in Sicilia, dopo aver vissuto in diverse città italiane e all’estero, Lotti porterà all’attenzione del pubblico una riflessione artistica e letteraria sulla trasformazione. Nel corso dell’incontro darà anche voce recitativa al suo testo “Mandorlo, mandola e mandolino”, in una lettura interpretata.

Il programma prevede inoltre diversi interventi culturali: Silvio Benedetto proporrà una riflessione su Ecuba di Euripide, mentre Silvia Lotti interverrà su Metamorfosi di Ovidio e su Metamorfosi verde di Patrick Lacan e Marion Besançon. Carmela Burgio, invece, affronterà il tema delle metamorfosi negli animali.

Spazio anche alla poesia con la lettura “Ali”, testo della poetessa Giusy Pagliarello, e a un momento artistico estemporaneo: dieci minuti di bozzetti dal vivo, durante i quali uno dei presenti poserà come modello.

L’evento si concluderà con un momento conviviale, con stuzzichini offerti dagli organizzatori.

L’iniziativa rientra nel programma culturale “La via dell’anima – Incontro con”, giunto alla ventunesima edizione, e rappresenta un’occasione di incontro tra arti visive, letteratura e performance.

L’ingresso è libero.