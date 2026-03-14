Nel contesto delle celebrazioni in onore del Santo Patriarca San Giuseppe, a Campobello di Licata, Sabato 14 Marzo, sara’ la “”Giornata di preghiera per la vita e la preghiera per i bambini per i bambini mai nati”” e raccolta di generi alimentare e prodotti per l’infanzia per il Centro Aiuto alla Vita (Cav). Il programma: alle ore 17,30, Santo Rosario e preghiera del Sacro Manto. Alle ore 18, Santa Messa celebrata da Padre Augustino Mgovano, Benedizione e apertura del trono dei Sacri personaggi in via Firenze. I festeggiamenti proseguiranno sino al 20 Marzo. A promuoverli sono la Chiesa San Giuseppe – Unità pastorale “”Sacra Famiglia””.

Giovanni Blanda