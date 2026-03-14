Prima raccolta del mese di marzo, Sabato 14, a Campobello di Licata, di indumenti usati e in buone condizioni, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nell’area compresa tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e via Madre Teresa di Calcutta (zona sud-est dell’abitato, vicino alla “” Casetta dell’acqua”). E’ d’uopo ricordare che gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti. E’ un progetto dell’ Amministrazione pubblica
Giovanni Blanda
Prima raccolta del mese di marzo di indumenti usati a Campobello di Licata
Prima raccolta del mese di marzo, Sabato 14, a Campobello di Licata, di indumenti usati e in buone condizioni, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nell’area compresa tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e via Madre Teresa di Calcutta (zona sud-est dell’abitato, vicino alla “” Casetta dell’acqua”). E’ d’uopo ricordare che gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti. E’ un progetto dell’ Amministrazione pubblica