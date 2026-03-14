Diventa definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 51 anni, di Favara, per essere stato sorpreso in possesso di un chilo di cocaina mentre si trovava a bordo di un furgone. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso della difesa, ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria.

I fatti risalgono al 25 luglio 2023. già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, viene bloccato dai carabinieri alle porte di Favara mentre si trova a bordo di un furgone in compagnia del fratello (assolto). Poco prima di essere fermato l’uomo getta dal finestrino un pacco al cui interno vi era un chilo di cocaina.


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