Con provvedimento dirigenziale (determina), nell’ambito del progetto “”Pippi”” (Progetti di intervento per la prevenzione dell’istruzione) l’Amministrazione comunale ha deliberato il sostegno alle capacita’ genitoriali e prevenzione della vulnerabilita’ delle famiglie e dei bambini.La somma relativa di euro 22.790 e’ da imputare all’accertamento per la fornitura di materiale librario e giochi didattici , cancelleria e arredi, fra gli altri elementi. L’atto è trasmesso al sindaco, segretario comunale, servizi interessati e finanziario.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Progetti di intervento per la prevenzione dell’istruzione
Con provvedimento dirigenziale (determina), nell’ambito del progetto “”Pippi”” (Progetti di intervento per la prevenzione dell’istruzione) l’Amministrazione comunale ha deliberato il sostegno alle capacita’ genitoriali e prevenzione della vulnerabilita’ delle famiglie e dei bambini.La somma relativa di euro 22.790 e’ da imputare all’accertamento per la fornitura di materiale librario e giochi didattici , cancelleria e arredi, fra gli altri elementi. L’atto è trasmesso al sindaco, segretario comunale, servizi interessati e finanziario.