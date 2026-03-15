Con provvedimento dirigenziale (determina), nell’ambito del progetto “”Pippi”” (Progetti di intervento per la prevenzione dell’istruzione) l’Amministrazione comunale ha deliberato il sostegno alle capacita’ genitoriali e prevenzione della vulnerabilita’ delle famiglie e dei bambini.La somma relativa di euro 22.790 e’ da imputare all’accertamento per la fornitura di materiale librario e giochi didattici , cancelleria e arredi, fra gli altri elementi. L’atto è trasmesso al sindaco, segretario comunale, servizi interessati e finanziario.

Giovanni Blanda