Decreto comunale firmato dal Sindaco Vito Terrana.
Conferito l’incarico all’avvocato Giovanni Puntarello in materia di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, per la somma di euro 5.500.
E’ stato approvato lo schema disciplinare.
Il responsabile del primo settore del Comune di Campobello di Licata, Salvatore Grasso, ha ricevuto l’incarico a sottoscrivere per il Comune il disciplinare di incarico.
Giovanni Blanda
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Comune di Campobello di Licata, Conferito l’incarico a legale
Decreto comunale firmato dal Sindaco Vito Terrana.