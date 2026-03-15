Nel cuore dei festeggiamenti, a Campobello di Licata, in onore di San Giuseppe Patriarca. Domenica 15 marzo, è la “”Giornata di Festa per i ragazzi dei gruppi di catechesi e delle famiglie””. Alle 11,30, benedizione degli animali davanti alla Chiesa di San Giuseppe. Santa Messa, alle ore 18,30, presieduta dal Vicario Generale don Giuseppe Cumbo e animata dall’Istituto Pro Familia e dal Coro Polifonico “Alma Laetitia Cantorum” di Campobello di Licata. Lunedi sara’ la “”Giornata del perdono””.

La chiusura dei festeggiamenti avviene venerdì 20 marzo.

GIOVANNI BLANDA