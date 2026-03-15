Un uomo di 40 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex moglie. Una serie di episodi di violenza e vessazioni, con continue telefonate in cui l’uomo minacciava l’ex moglie di gettarle in viso dell’acido per sfigurarla.

L’ultimo episodio qualche giorno fa quando l’uomo ha tentato di forzare la porta d’ingresso dei genitori della vittima con una zappa, minacciando di colpire l’ex in presenza del figlio minore della coppia. All’arrivo della volante, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti. L’uomo, già condannato in passato per maltrattamenti in famiglia, è stato condotto nel carcere di Agrigento.