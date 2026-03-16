“”Giornata del Perdono””, nel quadro della festa di San Giuseppe, a Campobello di Licata lunedi 16 marzo. Nella Chiesa San Giuseppe, alle ore 10,30, benedizione della “”Tavola di San Giuseppe delle classi della scuola primaria dell’Istituto “” Don Bosco””. Con inizio alle ore 16, Confessioni, Santo Rosario e preghiera del Sacro Manto, cui fara’ seguito, alle ore 18,30, Santa Messa , presieduta da don Marco Diamanti. Alle ore 19, 30, benedizione della “Tavolata di Fraternità”” nella zona Madonna del Rizzo della Famiglia Vicol, con la presenza dei Sacri Personaggi. La festa proseguira’ anche Martedì . Sara’ la Giornata di Preghiera per i sofferenti e i ‘diversamente abili’. I festeggiamenti caleranno il sipario nella serata di San Giuseppe
.GIOVANNI BLANDA
Giornata del Perdono nel quadro della festa di San Giuseppe a Campobello di Licata
“”Giornata del Perdono””, nel quadro della festa di San Giuseppe, a Campobello di Licata lunedi 16 marzo. Nella Chiesa San Giuseppe, alle ore 10,30, benedizione della “”Tavola di San Giuseppe delle classi della scuola primaria dell’Istituto “” Don Bosco””. Con inizio alle ore 16, Confessioni, Santo Rosario e preghiera del Sacro Manto, cui fara’ seguito, alle ore 18,30, Santa Messa , presieduta da don Marco Diamanti. Alle ore 19, 30, benedizione della “Tavolata di Fraternità”” nella zona Madonna del Rizzo della Famiglia Vicol, con la presenza dei Sacri Personaggi. La festa proseguira’ anche Martedì . Sara’ la Giornata di Preghiera per i sofferenti e i ‘diversamente abili’. I festeggiamenti caleranno il sipario nella serata di San Giuseppe