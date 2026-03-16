Il Messico è il vincitore del 68° Festival Internazionale del Folklore. Gli è stato assegnato il Tempio d’Oro, sul palco del Palacongressi di Agrigento, straripante di folla, da ogni parte della Sicilia, del resto d’Italia e anche dall’estero.

Il Messico ha conquistato il podio più alto. Alla Colombia e alla Georgia sono stati assegnati rispettivamente il Tempio d’Argento e il Tempio di Bronzo, classificandosi al secondo e al terzo posto. A conferire i primi tre premi sono stati il prefetto Caccamo e il sindaco Miccichè il Tempio d’Oro, il presidente della Provincia, Pendolino, il Tempio d’Argento, e il commissario della Camera di Commercio, Termine, il Tempio di Bronzo.

Il Premio speciale alla memoria di Giugiù Gallo è stato assegnato all’Ungheria, che ha ottenuto anche il premio Migliore Musica, intitolato ai fratelli Li Causi.

Alla Serbia il premio alla memoria di Gigi Casesa, mentre il riconoscimento per la miglior danza è stato assegnato alla Bulgaria. Il premio per il miglior costume è stato invece attribuito all’Ucraina.

Per il premio Ugo Re Capriata, assegnato dall’Assostampa, è stato scelto il Messico, mentre quello della società “Dante Alighieri” è stato conferito alla banda musicale di Malta.

Il titolo di Miss Primavera è stato assegnato alla Colombia. E alla Georgia il premio “Costa del Mito” del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Lo spettacolo, applaudito, emozionante e partecipato, è stato condotto da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

I vertici delle Istituzioni presenti hanno esaltato il valore della kermesse, sottolineando l’ampia partecipazione popolare ed emotiva alla Festa del Mandorlo in Fiore, occasione preziosa per rinnovare e rilanciare il messaggio di concordia e amicizia tra i popoli che da sempre caratterizza la manifestazione.