La delegata regionale della Rete Antiviolenza “Zero Molestie Sinalp”, l’insegnante Maria Rita Bonetta, esprime un sentito ringraziamento agli esercenti del Comune di Campobello di Licata che hanno scelto di aderire alla campagna di sensibilizzazione “Scontrino 1522”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere, anche attraverso i gesti più semplici della quotidianità, un messaggio di attenzione e vicinanza alle donne vittime di violenza. Uno strumento comune come lo scontrino fiscale può infatti trasformarsi in un efficace mezzo di comunicazione sociale, capace di ricordare e diffondere il numero 1522, il servizio nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24.

“La partecipazione degli esercenti rappresenta un segnale importante di responsabilità civica e di sensibilità verso una tematica che costituisce ancora oggi una grave emergenza sociale”, sostiene la Delegata. “Attraverso questo gesto simbolico, ma dal forte valore culturale, il mondo del commercio locale dimostra di voler contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, solidale e attenta ai diritti e alla sicurezza delle donne, ” ha proseguito l’ins Maria Rita Bonetta

«Ringraziamo il Centro ortopedico Biotech di Oriana Siragusa, Fioranele – merceria creativa e oltre di Elena Fiorello e Gioielleria La Rocca di Ciuni Carmela Rita.”

“La Rete Zero Molestie Sinalp, con il suo Presidente Andrea Monteleone e la Responsabile regionale Natasha Pisana, assieme alle Delegate, continuerà a promuovere sul territorio iniziative di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di rafforzare la cultura del rispetto, della prevenzione e della tutela delle donne contro ogni forma di violenza.”