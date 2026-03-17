La Polizia di Stato ha individuato e arrestato due ladri che hanno strappato il telefono dalle mani di una turista spagnola, in visita in città per qualche giorno di vacanza.

Si tratta di due giovani, un 19enne e un 14enne, entrambi catanesi, i quali, con una scusa, hanno avvicinato la turista incontrata per strada, in pieno centro. La donna si trovava all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni e stava consultando lo smartphone per orientarsi tra i monumenti e i locali presenti nel cuore della città, quando, all’improvviso, i due ragazzi le si sono affiancati e, in una manciata di secondi, le hanno rubato il telefono per poi dileguarsi a bordo di uno scooter elettrico tra le vie limitrofe.

La donna ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno provveduto ad allertare i poliziotti della Sala Operativa della Questura di Catania.

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto la donna che ha fornito una serie di elementi descrittivi che si sono rivelati utili per l’individuazione dei fuggitivi. Infatti, i poliziotti sono riusciti ad individuare gli autori del reato, rintracciandoli in pochi minuti in via Vittorio Emanuele. I due sono stati arrestati per furto con strappo in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Accompagnati negli uffici di Polizia per tutti gli accertamenti del caso, i due hanno consegnato il telefono rubato ai poliziotti, i quali poi lo hanno restituito alla vittima del furto.

Dell’arresto del maggiorenne è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che l’ha posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, mentre per il minore è stato informato il PM presso il Tribunale per i Minorenni che disposto di condurlo al CPA di via Franchetti.