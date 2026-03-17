Maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, al km 30 dell’austostrada A20 Messina-Palermo. In una galleria sono ottanta i mezzi coinvolti ma fortunatamente, a quanto pare, non ci sarebbero feriti gravi. Tuttavia sul posto sono intervenute alcune ambulanze del 118. Una carambola di auto e mezzi pesanti e traffico nuovamente paralizzato in direzione Messina. Stande alle prime testimonianze di alcuni automobilisti, l’incidente a catena sarebbe stato causato dall’asfalto scivoloso per la perdita di gasolio da parte di un mezzo pesante.

Al momento la tratta è interrotta e quindi ai mezzi provenienti da Palermo e diretti a Messina è consigliato uscire a Milazzo e rientrare a Rometta. Notevoli, però, le ripercussioni lungo la SS113.

La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel. Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.