Il programma di Mercoledì 18 Marzo:

alle ore 17,30, Santo Rosario e preghiera del Sacro Manto, alle ore 18, la Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento, don Alessandro Damiano, Vespri Solenni in onore di San Giuseppe e Benedizione Eucaristica,quindi benedizione della “”Tavola di fraternità””, “Sagra” in Piazza San Giuseppe per tutta la Comunità ecclesiale. Giovedì 19 il “”clou”” della festa. Funzioni religiose, sacre rappresentazioni, in serata, processione del simulacro del Santo e fuochi di artificio.

I festeggiamenti sono organizzati dalla Chiesa San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””.

Giovanni Blanda