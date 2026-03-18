La Regione siciliana prova a salvare la stagione balneare 2026 a Mondello. Poche ore dopo l’individuazione delle 13 aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, è stato pubblicato anche l’avviso pubblico dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente per loro assegnazione. Si tratta di lotti da mille metri quadri ciascuno, che dovranno essere utilizzati per finalità turistiche, ricreative e sportive. Le autorizzazioni saranno di durata breve, per un periodo massimo di 90 giorni tra giugno e ottobre, esclusivamente per la stagione balneare 2026.

Chi può partecipare all’Avviso pubblico

Possono partecipare all’avviso pubblico le imprese individuali, le società, le cooperative e i consorzi, oltre ad associazioni sportive ed enti del terzo settore. Le istanze vanno presentate esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale demanio marittimo” della Regione Siciliana. I termini scadranno il 30 aprile in caso di richieste per il periodo giugno-agosto e il 31 maggio per l’intervallo compreso tra settembre e novembre. Tra gli obblighi previsti per l’assegnatario rientrano la pulizia, il decoro e la sicurezza dell’area; non utilizzare tornelli o altri dispositivi che limitino l’accesso alla spiaggia; il divieto di installare cabine in serie sulla spiaggia.

Bando valido solo se la Italo Belga perde al Tar

All’interno del decreto è stata inserita anche una clausola di salvaguardia con la quale la Regione si riserva il diritto di revocare il bando nel caso in cui il Tribunale amministrativo, al quale si è rivolto la società Italo belga, emetta un provvedimento di sospensione cautelare.

Qualche ora prima il decreto che individuava le aree

Appena qualche ora prima con un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, erano state individuate le aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, da assegnare per finalità turistico-ricreative e sportive nella stagione balneare 2026. Con un successivo avviso pubblico del dipartimento dell’Ambiente sarà indetta la procedura per l’assegnazione tramite autorizzazioni di durata breve. Il decreto e la planimetria sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana

L’attività di individuazione delle aree, che rispecchia in larga parte la bozza di piano di utilizzo del demanio marittimo trasmessa dal Comune di Palermo, era il primo passaggio per poter procedere al bando di gara per assegnare i lotti ai concessionari.

Savarino: “Regole chiare e trasparenza”

“Stiamo ponendo le basi per il futuro della spiaggia di Mondello. Abbiamo agito in tempi rapidissimi per arrivare al decreto che individua le aree demaniali e al contestuale avviso per la loro assegnazione: in questo modo assicuriamo regole chiare e trasparenza amministrativa, privilegiando quelle società in grado di garantire servizi di qualità agli utenti e attenzione al territorio. Anche a Palermo si liberano nuove energie, le imprese potranno trovare un’importante opportunità di sviluppo, investendo nella tutela, nella valorizzazione e nella fruibilità di un bene così prezioso per il territorio siciliano” commenta l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

La Vardera: “Primo passo per trasformare Mondello nella Miami d’Europa”

“Leggo favorevolmente che la Regione ha messo nero su bianco regole chiare, mettendo al bando pezzi di spiaggia a chi vorrà presentare offerte innovative” commenta Ismaele La Vardera.

“Sono anche contento di vedere che per partecipare serva esperienza e soprattutto che sono vietate le staccionate. Anche se la vera vittoria sono gli spazi liberi che finalmente saranno a disposizione dei cittadini. Ovviamente, spero che nei bandi mettano una clausola sulla pulizia e che il Comune di Palermo si attivi per non fare rimpiangere alla gente l’Italo-Belga, ho letto il documento del Consiglio comunale e sono felice di vedere che tutti stanno lavorando per un obiettivo comune. Per questa ragione non vedo l’ora di vedere gli operatori turistici alzare il livello dell’offerta e trasformare Mondello nella Miami d’Europa. Mondello avrà un volto straordinario, accessibile ai disabili e sono fiducioso che il Tar possa pronunciarsi favorevolmente alla decadenza, in ballo c’è la credibilità delle istituzioni in una lotta di legalità e giustizia” conclude il deputato regionale e leader di Controcorrente.

La situazione in divenire

La situazione è in divenire perchè, nel frattempo, gli avvocati della Italo Belga, società che gestisce un’ampia porzione della spiaggia di Mondello a Palermo, hanno depositato il ricorso al Tar di Palermo contro il decreto di decadenza della concessione firmato dalla Regione Siciliana.

Richiesta di annullamento previa sospensiva

La Società Mondello Italo Belga ha chiesto la sospensione del provvedimento regionale anche in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano, a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull’organizzazione aziendale.

Motivazioni non aderenti alla realtà

La Società ritiene che le motivazioni addotte dalla Regione “risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate, e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta, peraltro, del primo atto compiuto e direttamente impugnabile formalmente notificato alla Società dall’inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti”. Adesso la parola passa ai giudici. I giudici hanno fissato udienza d’urgenza per il prossimo 24 marzo