Alle ore 9, la comunità consegna il “”Bastone di San Giuseppe”” all’angelo, davanti alla Chiesa San Giuseppe””, mentre i “”piccoli San Giuseppe”” e le “”Madonnine”” si radunano in Piazza di Modena. Il corteo sfila davanti al trono dei Sacri Personaggi, poi tutti i bambini si raccolgono davanti alla Chiesa di Gesù e Maria. Successivamente, la processione prosegue verso il Municipio e scende verso la Chiesa lungo le vie Umberto e Milano. Alle ore 11, la Messa solenne della Solennità di San Giuseppe, presiedera’ padre Marco Damanti, con la presenza delle autorità civili e militari. A mezzogiorno inizia, in piazzetta, la Sacra Rappresentazione de “La Fuga in Egitto”. Alle 16, si svolge il sorteggio delle “Devozioni”, il cui ricavato andrà in beneficenza alla Caritas Parrocchiale. Alle 17,30, don Giuseppe Costanza celebrerà, la Messa, sempre alla presenza delle autorità. Alle 18, parte la processione che percorre le vie della Parrocchia, accompagnata dalla banda musicale “ Marengo”. Alle 20, 30, la “”preghiera di ringraziamento”” e l’estrazione dei biglietti del sorteggio parrocchiale. Alle 21, ancora in scena la sacra rappresentazione de “La Fuga in Egitto”. Dulcis in fundo, alle 22, i fuochi d’artificio. Venerdì in chiesa si terra’ la funzione di Ringraziamento.

Giovanni Blanda