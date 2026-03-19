Il Comune di Canicattì ha convocato per martedì 24 marzo 2026 una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, in programma alle ore 18:00 nella Sala Consiliare di Corso Umberto I (Palazzo di Città, II piano). La convocazione, emessa ai sensi degli articoli 44 e seguenti del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari, prevede una seconda convocazione alle ore 19:00 in caso di mancanza del numero legale.

La seduta si terrà in forma pubblica e ordinaria (comma 3 art. 49 del regolamento vigente) e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini interessati. In caso di assenza del quorum alla prima convocazione (maggioranza semplice dei presenti), i lavori slitteranno automaticamente alla seconda ora, dove sarà sufficiente la presenza di due quinti dei consiglieri assegnati. Se anche in seconda convocazione dovesse mancare il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

L’ordine del giorno è concentrato su temi di rilievo amministrativo, urbanistico, giudiziario e finanziario:

Comunicazioni del Presidente

Proposta di delibera per l’esecuzione sentenza TAR Sicilia Palermo n. 02836/2020 (modificata da CGA Sicilia n. 00362/2023)

Determinazione sul provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001 delle aree in foglio 54 particella 2140 (ex 80), mq 607, necessarie per strade pubbliche (prot. 2541/19.01.2026, presentata dall’assessore n. 5 ing. G. Meli)

Variazione bilancio provvisorio di previsione 2026 relativa alle entrate e spese correlate alle assunzioni per le politiche di coesione (art. 19 D.L. 124/2023 e s.m.i.) (prot. 3053/22.01.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUE) (prot. 9041/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Variazione bilancio provvisorio 2026 – finanziamento PNRR Missione 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU) – Comuni – maggio 2025 (prot. 9046/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP) al 31.12.2024 (prot. 9074/25.02.2026, presentata dall’assessore n. 3 dr.ssa C. Meli)

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 – sentenza Giudice di Pace Agrigento n. 1181/2025 nella controversia contro Comune di Canicattì R.G. 1373/2024 (prot. 10265/04.03.2026, presentata dal responsabile vicario E.Q. n. 5 geom. A. La Vecchia)

Interrogazioni

Tra i punti di maggiore interesse spiccano l’esecuzione di sentenze giudiziarie relative a contenziosi amministrativi, il provvedimento di acquisizione sanante di aree private per la realizzazione di strade pubbliche (un intervento urbanistico atteso da tempo), e le variazioni di bilancio legate ai fondi PNRR per la digitalizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane (ANNCSU), che puntano a rendere più efficienti e moderni i servizi comunali.