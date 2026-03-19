Un giovane di ventisei anni è stato bloccato e rapinato da due banditi che lo hanno bloccato in via Cipro a Canicattì. Nonostante il tentativo di resistenza i malviventi che hanno agito con il volto travisato da sciarpe sono riusciti a portargli via un bracciale e una collana che indossava. Indagini in corso da parte della polizia.
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