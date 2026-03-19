Nella seduta del Consiglio comunale del 16 marzo 2026, presieduta da Romeo Bonsignore, l’assemblea ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento, corredato dai pareri favorevoli degli uffici competenti, del revisore dei conti e della commissione consiliare, garantisce continuità al percorso di riequilibrio finanziario e prevede risorse destinate a nuove assunzioni, interventi su scuole e viabilità e al rafforzamento dei servizi comunali, tra cui l’avvio del percorso per approdare reinternalizzazione dell’ufficio tributi.

Tra le principali previsioni figurano inoltre specifici stanziamenti per la manutenzione del cimitero e la toponomastica, oltre alla possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento per interventi straordinari sulle infrastrutture”. Dichiarata l’immediata eseguibilità, il bilancio consente ora l’avvio tempestivo delle attività programmate.

Nel corso della stessa seduta il Consiglio comunale ha esaminato la Relazione annuale 2025, documento che offre un quadro dell’attività amministrativa svolta, con particolare riferimento al percorso di risanamento finanziario e al progressivo rilancio degli investimenti. La relazione evidenzia il consolidamento degli equilibri di bilancio e il superamento della fase di dissesto, insieme all’avvio di interventi su scuole, impianti sportivi, infrastrutture e servizi alla persona. Il confronto in aula ha consentito di approfondire i risultati raggiunti e di raccogliere contributi utili a orientare le future scelte strategiche.

Approvata inoltre all’unanimità l’istituzione di una commissione d’indagine sulle procedure di notifica degli atti tributari. L’organismo avrà il compito di verificare la correttezza delle modalità operative adottate dal concessionario della riscossione, esaminando in particolare la congruità delle dichiarazioni di irreperibilità, la regolarità delle comunicazioni e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa. La commissione, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, potrà svolgere audizioni, acquisire documentazione e avvalersi del contributo di esperti. I lavori si concluderanno con una relazione finale entro 30 giorni dall’insediamento.

Tra i provvedimenti approvati figura anche il regolamento per la raccolta delle olive in aree pubbliche, finalizzato a valorizzare una pratica tradizionale e a promuovere una gestione sostenibile del patrimonio ambientale, con il coinvolgimento di cittadini e associazioni.

Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione per avviare un percorso partecipativo finalizzato alla possibile modifica della denominazione dello stadio comunale, con l’obiettivo di valorizzare figure rappresentative del territorio. L’iniziativa prevede il coinvolgimento della cittadinanza attraverso momenti di confronto pubblico.