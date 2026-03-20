Atto, tramite determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici. Incarico al consulente tecnico di parte relativo alla causa promossa da Sillitti Antonio Vincenzo innanzi al tribunale di Agrigento. Disposta la liquidazione a saldo di euro 5 Mila all’ingegnere Nicolo’ Vassallo.
Il provvedimento comunale e’ stato pubblicato all ‘albo pretorio del Comune di Campobello di Licata
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici
Atto, tramite determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici. Incarico al consulente tecnico di parte relativo alla causa promossa da Sillitti Antonio Vincenzo innanzi al tribunale di Agrigento. Disposta la liquidazione a saldo di euro 5 Mila all’ingegnere Nicolo’ Vassallo.