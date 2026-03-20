Atto, tramite determina dirigenziale dell’area Lavori pubblici. Incarico al consulente tecnico di parte relativo alla causa promossa da Sillitti Antonio Vincenzo innanzi al tribunale di Agrigento. Disposta la liquidazione a saldo di euro 5 Mila all’ingegnere Nicolo’ Vassallo.
Il provvedimento comunale e’ stato pubblicato all ‘albo pretorio del Comune di Campobello di Licata
Giovanni Blanda


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE