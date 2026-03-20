Diciassette tonnellate di sigarette pronte per essere immesse sul mercato, 8 tonnellate di tabacco triturato e una fabbrica di sigarette di vaste dimensioni, un impianto del valore di oltre 2 milioni di euro a Castagnaro (Verona) realizzato secondo i piu’ avanzati standard tecnologici e in grado di produrre, ogni giorno, 4 milioni di sigarette. E’ un sequestro record quello realizzato dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo che, su delega della Procura europea, hanno condotto una vasta operazione anti-contrabbando. Alle perquisizioni hanno preso parte oltre 70 uomini, con il coinvolgimento anche dei colleghi di Verona e di Padova. All’interno dello stabilimento, insistente su un’area di oltre 5 mila metri quadri, parte di un polo logistico e dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala, sono state trovate 8 tonnellate di sigarette, scatole contenenti tabacco triturato per un peso di circa 8 tonnellate e 108 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di famose case di produzione (Marlboro e Winston).

In altri depositi del Padovano, a Monselice e Terrassa Padovana, facenti parte della stessa rete logistica, sono stati sequestrati 31 bancali di materiali per la produzione di tabacchi e ulteriori 9 tonnellate di sigarette prodotte illegalmente. Al momento del blitz e’ stata accertata la presenza di 11 bulgari e ucraini, alloggiati in stanze di fortuna ricavate all’interno della struttura. Tutti sono stati denunciati per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi, con i due italiani titolari dell’opificio e del deposito in cui sono stati rinvenuti i tabacchi. I finanzieri sono riusciti a individuare i siti di fabbricazione risalendo l’intera filiera di approvvigionamento a partire da alcuni sequestri di sigarette effettuati sul territorio di Palermo. Particolarmente complessa si e’ rivelata l’esatta localizzazione degli stabilimenti, a causa delle rigorose precauzioni messe in atto dai trasportatori per celare i luoghi di produzione. La relativa attivita’ di monitoraggio, che si e’ avvalsa dell’ausilio di sistemi di videosorveglianza e di prolungati servizi di appostamento e di pedinamento, ha consentito di seguire gli spostamenti dei Tir sul territorio. Le sigarette sequestrate, se commercializzate avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell’Unione europea (in termini di accise e di Iva evasa) pari a circa 3,5 milioni di euro. Ammonta, invece, a 700 mila euro al giorno il profitto illecito che l’impianto era in grado di assicurare: in un anno oltre 240 milioni di euro, per un danno alle finanze pubbliche di circa 160 milioni di euro.

Il blitz che ha portato al sequestro di 17 tonnellate di sigarette e di un impianto clandestino di produzione nel Veronese rappresenta la piu’ importante di una serie di operazioni condotte dalle Fiamme gialle di Palermo negli ultimi nove mesi in piu’ regioni d’Italia, che hanno portato, nel complesso, alla denuncia di 33 persone di nazionalita’ ucraina, bulgara, moldava e italiana, e al sequestro di: 4 centrali di produzione clandestina; oltre 72 tonnellate di sigarette illegali pronte per essere immesse sul mercato; circa 50 tonnellate di tabacco triturato; 421 bancali di precursori per la produzione di tabacchi; macchinari, attrezzature e mezzi per un valore superiore ai 6 milioni di euro.