Un quarantenne incensurato di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato dapprima fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di pochi grammi di hashish.

L’ispezione è poi stata estesa alla sua abitazione dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto quasi un chilogrammo di droga: 700 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina. Per questo motivo sono scattate le manette nei confronti del quarantenne. L’indagato, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, è finito in carcere.