A distanza di sei giorni, riprende la raccolta di sangue dell’Avis, venerdì 20 Marzo , a Campobello di Licata. Le donazioni si terranno nei locali dell’associazione, sita in via Nicotera, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”(zona sud-ovest dell’abitato). Domenica scorsa, sono state raccolte 14 sacche di sangue, acquisite 2 pre-donazioni (idoneita’ a donare sangue) ed effettuato un controllo sanitario. Il 12 aprile la successiva Giornata Avis.
Giovanni Blanda