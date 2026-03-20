Sentita lettera di ringraziamento di una giovane paziente al Centro di Terapia del Dolore dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, diretto dal dottor Salvatore Farruggia.

Ecco il testo della nota diretta ad un servizio di grande importanza nato nel 2022 come articolazione del reparto di anestesia e rianimazione diretto dal dottor Gerlando Fiorica: “Sono una paziente di soli 23 anni con diverse ernie discali e con dolore neuropatico insorto nel 2019, refrattario ai farmaci antinfiammatori, ai corticosteroidi e agli oppioidi.

Negli anni sono stata presa in carico da diversi centri di terapia del dolore di fama internazionale. Sono stata sottoposta a diverse infiltrazioni peridurali, terapia neurale, ozonoterapia, Scrambler Therapy e a due trattamenti di radiofrequenza, senza ottenere alcun beneficio antalgico.

Fino a quando sono stata presa in carico dal Centro di Terapia del Dolore dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal Dott. Salvatore Farruggia, che mi ha seguita personalmente attraverso un percorso di cura culminato con l’impianto di uno stimolatore midollare, ottenendo un concreto miglioramento.

Lo stimolatore impiantato è di ultima generazione ed è tra i migliori attualmente disponibili, sia per l’elevata capacità di stimolazione, grazie ai numerosi programmi gestiti da un software altamente sofisticato che consente di modulare la terapia in modo personalizzato, garantendo un controllo ottimale del dolore, sia per le dimensioni ridotte, che assicurano un impatto estetico minimo. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerata la mia giovane età e il fisico asciutto che mi contraddistingue.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Salvatore Farruggia, che ha eseguito l’impianto e si è adoperato in prima persona per garantirmi il meglio della tecnologia oggi disponibile; agli infermieri professionali Paola Zagarella e Salvatore Pellitteri, per la professionalità, l’umanità e l’attenzione dimostrate; e al primario, Dott. Gerlando Fiorica, artefice dietro le quinte di questa realtà di eccellenza della nostra provincia, della quale possiamo essere orgogliosi”.