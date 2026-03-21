Provvedimento del settore Affari Generali – Servizi sociali, tramite determina dirigenziale firmata dal funzionario Salvatore Grasso. Il Comune di Campobello di Licata ha affidato, alla ditta Bella Daniela Maria, la fornitura di prodotti per la pulizia necessari per le attivita’ di progetti di utilita’ collettiva (Puc), per la somma di euro 2 mila.
L’atto trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti, servizi interessati e finanziario.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, Provvedimento del settore Affari Generali – Servizi sociali
Provvedimento del settore Affari Generali – Servizi sociali, tramite determina dirigenziale firmata dal funzionario Salvatore Grasso. Il Comune di Campobello di Licata ha affidato, alla ditta Bella Daniela Maria, la fornitura di prodotti per la pulizia necessari per le attivita’ di progetti di utilita’ collettiva (Puc), per la somma di euro 2 mila.