Concessione Bonus Bebe’ per i nuovi nati. Istanze in 2 tranche: 30 giugno e 31 dicembre. E’ un sostegno alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro. Fondi sono regionali. Entro 45 giorni dalla nascita le istanze al Comune. Con questa misura si conferma un impegno concreto a favore delle famiglie siciliane che vivono in condizioni di maggiore fragilità economica. La Regione determina: Il contributo è destinato ai neo genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, o a chi esercita la potestà parentale, purché in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria e con Isee entro la soglia prevista.

GIOVANNI BLANDA