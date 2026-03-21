I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente a personale INPS, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali operanti nel settore della vendita di pane, frutta e verdura ed autolavaggio aventi sedi operative a Trapani e Castellammare del Golfo.

A finire sotto l’attività ispettiva dei Carabinieri specializzati nella tutela del lavoro, sono state 6 imprese, tutte risultate irregolari; tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti sono state rilevate:la mancata osservanza del provvedimento di sospensione dell’attività precedentemente adottatoomessa valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR;mancata sorveglianza sanitaria;omessa formazione ed informazione del personale;omessa consegna D.P.I. installazione e utilizzo impianti di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione.

In sede di ispezione è stata accertata anche la presenza di 8 lavoratori in nero su un totale di 16 controllati. Sono state, inoltre, emesse circa 150 mila euro tra ammende e sanzioni. In tutti i casi si è provveduto, oltre al deferimento alla Procura della Repubblica degli imprenditori titolari delle aziende, anche a comminare i relativi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.