Giornata della donazione di sangue a Campobello di Licata. L’Associazione volontari italiani del sangue – Avis ha raccolto 13 sacche di sangue. La donazione si e’ tenuta nei locali dell’associazione, ubicata in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”(zona sud-ovest dell’abitato). In precedenza erano state guadagnate 14 sacche di sangue, acquisite 2 pre-donazioni (idoneita’ a donare sangue) ed effettuato un controllo sanitario. Venerdì 26 prossimo raccolta straordinaria, con inizio alle ore 16.
Giovanni Blanda