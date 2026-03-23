Con l’arrivo della Pasqua 2026, AIRC rilancia in Sicilia la campagna solidale “L’Uovo della Ricerca”. Un gesto semplice, come acquistare un uovo di cioccolato, si traduce in un contributo concreto alla ricerca oncologica, sostenendo progetti scientifici che richiedono continuità e risorse costanti.

La campagna “A Pasqua regala il sapore della solidarietà” punta a dare un valore nuovo a una tradizione diffusa. Non solo un simbolo delle festività, ma un’azione che incide direttamente sul lavoro dei ricercatori. Dietro ogni uovo c’è un sostegno reale ai laboratori e agli studi finanziati da AIRC, che da anni rappresenta un punto di riferimento nella lotta contro il cancro.

Formati, varianti e contributi: tutte le opzioni disponibili

Le uova solidali AIRC, tutte senza glutine e con sorpresa, sono pensate per adattarsi a esigenze diverse, sia per chi cerca un piccolo pensiero sia per chi vuole fare un gesto più consistente. L’offerta parte da un formato compatto: l’uovo al latte da 120 grammi, disponibile con un contributo minimo di 4 euro.

Accanto a questa versione, AIRC propone un formato più grande, da 500 grammi, disponibile sia al latte sia fondente. In questo caso il contributo minimo richiesto è di 18 euro.

Per acquistare o prenotare l’Uovo della Ricerca in Sicilia basta rivolgersi agli uffici AIRC presenti sul territorio. A Palermo il riferimento è l’Ufficio Regionale Sicilia, in via Libertà 171: è possibile contattarlo telefonicamente al numero 091/6110340 oppure scrivere all’indirizzo com.sicilia@airc.it.