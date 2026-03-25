Ammonterebbe a oltre 5mila euro il bottino dei furti messi a segno la scorsa notte in tre abitazioni di campagna tra Castrofilippo e Racalmuto. Sugli episodi indagano i carabinieri.
Home Cronaca Castrofilippo Villette di campagna nel mirino dei ladri tra Castrofilippo e Racalmuto
Villette di campagna nel mirino dei ladri tra Castrofilippo e Racalmuto
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Naro, storica svolta alla Confraternita del Santissimo Crocifisso: per la prima volta una donna...
Per la prima volta nella sua storia quasi quattrocentesca, la Confraternita del Santissimo Crocifisso di Naro ha una donna alla guida. Mariateresa Geraci è...
Canicatti, pillole di storia: Santa Lucia
Santa Lucia è una delle figure più importanti del Martirologio Romano: conosciuta e venerata in tutto il mondo, presente in celeberrime creazioni letterarie, a...
Ravanusa ancora protagonista: il Campionato Regionale di Calcio Balilla Paralimpico
Ravanusa si conferma, ancora una volta, cuore pulsante dello sport paralimpico siciliano. Mercoledì 25 marzo 2026, presso la Palestra Vittorini, la città ospiterà la...
Consiglio comunale di Campobello di Licata: approvazione del Documento unico di programmazione (...
Argomenti aventi carattere finanziario all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Campobello di Licata, in calendario, in seduta ordinaria, mercoledì 25 marzo, con...
Fallisce truffa del finto carabiniere, la vittima non cade nella trappola e lo fa...
I Carabinieri della Stazione di Aragona, con il supporto dei militari delle Stazioni di Comitini e Sant’Angelo Muxaro, hanno tratto in arresto in flagranza...
Brucia l’auto all’ex datore di lavoro ma rischia di provocare esplosione, denunciato
Individuato dai Carabinieri della Stazione Piedimonte un 57enne di Mascali che, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato...
Insediamento Consulta Provinciale dei Geologi
Nuova Consulta Provinciale di Agrigento L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia annuncia l’insediamento della nuova Consulta Provinciale dei Geologi di Agrigento, un importante passo nel...