Si e’ messa in moto la macchina organizzativa della “Sagra ‘Mpurnatu & ‘Mpanata”, a Campobello di Licata, giunta alla sua 13ª edizione.

I preparativi sono già iniziati e le sorprese non si faranno attendere. L’ happenning di terra’ dal giorno 8 al 10 Maggio prossimi.

Si degusteranno i due principali piatti della tradizione gastronomica campobellese, “”Mpurnatu”” e “”Mpanata””. E altro.

L’organizzazione: “”In programma spettacoli, musica, mercatini, street food e tutto quello che il territorio campobellese sa offrire””.

Il comitato organizzatore invita la buona gente a seguirla su Instagram e Facebook, “”per non perdere nelle prossime settimane la pubblicazione del programma ufficiale della Sagra””.

Giovanni Blanda