Una donna è stata urtata da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. La vittima, di 23 anni, di Palma di Montechiaro, ha subito lesioni di una certa gravità ed è stata portata in ospedale dalle amiche e dal fidanzato per ricevere le cure mediche. La donna, successivamente, si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Palma di Montechiaro per denunciare il fatto.

La giovane, in compagnia delle amiche, si trovava presso il lungomare Todaro quando veniva urtata da un Suv bianco e poi finiva a terra. Una manciata di minuti che non gli hanno permesso di prendere il numero di targa del veicolo. I militari stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze per identificare l’automobilista che si è dato alla fuga; si sta passando al setaccio delle telecamere presenti nella zona.