Via Crucis cittadina a Campobello di Licata. Si terra’ venerdì 27 marzo, con inizio alle ore 18,30. Il percorso: partenza dalla Chiesa parrocchiale Gesu’ e Maria – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia”. A seguire: vie Cavour, Crispi, Umberto, Sagrato Giovanni Paolo Secondo, vie Vittorio Emanuele, Giglia, della Repubblica e Giolitti. La conclusione nel Sagrato della Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes-Unita’ pastorale “”Maria, Madre della Chiesa””. L’iniziativa e’ del locale Clero: don Giuseppe Costanza, padre Augustino Mgovano e don Marco Diamanti.

Giovanni Blanda