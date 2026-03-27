A distanza di pochi giorni, torna, questa volta in via straordinaria, venerdì 26 marzo, con inizio alle ore 16, la Giornata della donazione del sangue, a Campobello di Licata. E’ un’iniziativa dell’Associazione volontari italiani del sangue – Avis. Nella donazione precedente erano state raccolte 13 sacche di sangue. La donazione di terra’ nei locali dell’associazione, ubicata in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”(in area sud-ovest dell’abitato). L’iniziativa di volontariato dell’Avis continuera’ nel mese di aprile.
Giovanni Blanda