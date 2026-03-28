Carta d’identita’ elettronica verso Il cambiamento. Il Comune di Campobello di Licata rammenta che la carta d’identità, rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto prossimo, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019. Il Comune invita già da adesso a prevedere il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, da questo Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Carta d’identita’ elettronica verso Il cambiamento
Carta d’identita’ elettronica verso Il cambiamento. Il Comune di Campobello di Licata rammenta che la carta d’identità, rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto prossimo, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019. Il Comune invita già da adesso a prevedere il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, da questo Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132.