Area Lavori pubblici, diretta dall’ architetto Salvatore Dì Vincenzo, del Comune di Campobello di Licata.

Lavori per la demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a mensa scolastica a servizio dell’Istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco””. Il Comune ha approvato la perizia di variante e suppletiva, per euro 740 mila. Il provvedimento (determina dirigenziale) inviato al Sindaco, Segretario comunale, Ufficio contratti e Servizi interessati.

Giovanni Blanda