Anche se manca ancora oltre un mese all’entrata in vigore della nuova normativa, il Comune e la Polizia Locale di Campobello di Licata rammentano, per tempo, che con le modifiche introdotte al Codice della strada a partire dal prossimo 16 maggio il monopattino a propulsione elettrica, utilizzato su strada, non potrà più circolare privo di targa.

È la stessa logica dell’immatricolazione delle automobili, con finalità simili in termini di controlli e responsabilità. Deve essere applicato in modo visibile sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo.

La normativa prevede anche la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a tutela di chi guida e di tutti gli altri utenti della strada. L’altra novità, già in vigore, è quella dell’obbligo del casco per tutti i conducenti, e non più solo per i minorenni.

L’invito della polizia locale è quello ad adeguarsi per tempo in modo da evitare le pesanti sanzioni da 100 a 400 Euro oltre le sanzioni accessorie. Più sicurezza significa più tutela per conducenti, pedoni e ciclisti e una mobilità urbana più ordinata, responsabile e rispettosa delle regole. Per qualsiasi informazione e chiarimento il Comando della Polizia Locale rimane a disposizione negli orari di apertura.