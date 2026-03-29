Un macabro segnale è stato ritrovato ieri mattina sul cancello di un cantiere edile in contrada locale. Gli operai di un’impresa che sta eseguendo lavori di ristrutturazione in un’abitazione di proprietà di un trentiquattrenne del posto hanno scoperto la carcassa di un gallo appesa con un gancio al collo.

L’uomo, avvisato immediatamente dagli operai, ha chiamato i Carabinieri della locale Stazione. I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e l’autore del gesto. Tra le prime verifiche, l’acquisizione delle eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il gesto presenta tutte le caratteristiche di un avvertimento intimidatorio, una pratica purtroppo nota nel territorio agrigentino per veicolare minacce o ritorsioni.

Al momento non risultano precedenti diretti nei confronti del proprietario dell’immobile o dell’impresa edile impegnata nei lavori. Le indagini dei Carabinieri proseguono con l’obiettivo di identificare i responsabili e chiarire le motivazioni che hanno spinto qualcuno a compiere un atto di tale crudezza.