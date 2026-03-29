Determina dirigenziale del settore Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata. Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi.
Aggiudicazione dei lavori alla ditta “”Serra Francesco Costruzioni””” . Il ribasso e’ stato del 36,999 per cento sull’importo a base d’asta di euro 40.587,126. Il costo complessivo dell’ opera e’ di 100 mila euro.
Atto trasmesso a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e aree interessate.
Giovanni Blanda


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